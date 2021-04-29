Мошенники из Луганска пытались продать «должность главы Кировоградской ОГА» за 3,5 млн долларов

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу, участники которой предлагали должности госслужащих, якобы имея связи в высших эшелонах власти

Как сообщили в пресс-центре СБУ, среди прочего, они «предлагали» должность главы Кировоградской областной госадминистрации. Мошенники оценили ее в 3,5 миллиона долларов.

В ходе досудебного расследования установлено, что организовала сделку жительница временно оккупированной территории Луганской области, которая по телефону координировала деятельность сообщников.

Сотрудники СБ Украины зафиксировали участие в противоправной схеме общественного активиста, руководителя ряда благотворительных и антикоррупционных организаций. Он при обсуждении «кадровых вопросов» с кандидатами представлялся советником Президента Украины и утверждал, что согласовывает назначение на руководящие должности с руководством СНБО и Офисом Президента.

Правоохранители задержали двух участников группы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в одном из киевских банков после получения всей суммы неправомерной выгоды.