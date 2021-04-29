В Новопскове 4-летний ребенок ночью сбежал на детскую площадку

В Луганской области полицейские нашли и вернули домой маленького мальчика, решившего в полночь выбраться из дома чтобы поиграть на площадке.

Сегодня, 27 мая, около 2 часов ночи в полицию Новопскова позвонил обеспокоенный 38-летний мужчина и сообщил, что ночью обнаружил отсутствие 4-летнего сына.

В страхе отец пытался самостоятельно найти ребенка но поиски не давали результата и он обратился за помощью в полицию.

На поиски ребенка немедленно задействовали личный состав территориального подразделения полиции, ориентировали все наряды и кинолога.

Полицейские обнаружили маленького беглеца на детской площадке, которая находится в километре от дома.

Жертвой преступления мальчик не стал. Живой и здоровый был возвращен домой счастливым родителям.