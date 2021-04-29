Новые правила пересечения КПВВ в Станице Луганской: Только с местной пропиской и не чаще раза в месяц

Оккупировавшие Луганск российские террористы утвердили новые правила пересечения КПВВ в Станице Луганской. Соответствующий «указ» подписал 26 мая глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

В частности, «документом» предусмотрено изменение порядка формирования списков на въезд людей, которые не имеют «регистрации» на контролируемой «ЛНР» территории. Если раньше такие списки формировались ежедневно, теперь сроки по ним не указаны.

Ответственной за списки на въезд в оккупированные районы является «рабочая группа», но в отдельных случаях потребуется согласование с «МГБ ЛНР».

Также продолжают действие введенные ранее ограничения на количество поездок.

Теперь жители оккупированных районов Луганской области с местной «регистрацией» смогут выезжать на подконтрольную Украине территорию не чаще одного раза в месяц. Больше одного раза - только при наличии разрешения председателя «чрезвычайной санитарно-эпидемической комиссии».

Въезд в ОРЛО тех, кто не имеет местной «регистрации», проводится по спискам, сформированным «рабочей группой» при наличии определенных оснований:

лечение (реабилитация);

обучение;

необходимость ухода за близким родственником;

погребение родственника в ОРЛО.

Кроме того, допускается въезд «в исключительных случаях» на основании решения «рабочей группы» по согласованию с «МГБ ЛНР».

В новом порядке уточнены требования по тестам на коронавирус и самоизоляции при въезде в ОРЛО: жители с местной «регистрацией» при наличии симптомов COVID-19 или положительного результата ПЦР-теста, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, подлежат принудительной госпитализации.

В случае повышенной температуры, симптомов COVID-19 или положительного результата ПЦР-теста лица пересекающие КПВВ в Станице Луганской не подлежат пропуску и направляются обратно.