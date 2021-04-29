За 26 мая в Луганской области выявлено 59 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от осложнений 5 человек, 166 пациентов выздоровели.

Продолжают лечение 1620 больных, из них в условиях стационаров 371 человек, подключено к аппаратам ИВЛ - 12 пациентов.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 25983 заболевших коронавирусом, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 - 880 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 3509 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 1402 человека, умерли 183 больных, выздоровели 16867 человек.

По данным Министерства здравоохранения Украины, 26 мая больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Киеве - 454, Днепропетровской - 284, Львовской - 278, Харьковской - 233 и Киевской - 194 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус COVID-19 подтвердили у 2 193 367 человек, из них 2 00 6918 человек выздоровели, 50 067 человек умерли.