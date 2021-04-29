26 мая российские террористы 9 раз обстреляли украинских военных в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.

В районе села Причепиловка российские оккупанты обстреляли ВСУ из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня с утра боевики продолжили обстрел Причепиловки, где вели обстрел из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики вчера обстреляли Пески из минометов 82-го калибра. Сегодня утром - из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Павлополя боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Водяного и Южного оккупанты обстреливали ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки российские снайперы обстреливали украинские позиции. Обошлось без жертв..

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.