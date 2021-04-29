26 мая российские террористы 9 раз обстреляли украинских военных в Луганской и Донецкой областяхСегодня, 09:50
26 мая российские террористы 9 раз обстреляли украинских военных в Луганской и Донецкой областях.
В Луганской области российские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.
В районе села Причепиловка российские оккупанты обстреляли ВСУ из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сегодня с утра боевики продолжили обстрел Причепиловки, где вели обстрел из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Донецкой области боевики вчера обстреляли Пески из минометов 82-го калибра. Сегодня утром - из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В пригороде Павлополя боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
У Водяного и Южного оккупанты обстреливали ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки российские снайперы обстреливали украинские позиции. Обошлось без жертв..
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.