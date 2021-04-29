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Рядом с Северодонецком СБУ обнаружила тайник боевиков с гранатометами и боеприпасами

Вчера, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон с оружием и гранатами. В 2014 году в этом месте находились позиции российско-террористических группировок.

Тайник был расположен в лесной полосе близ поселка Старая Краснянка Северодонецкого района.

Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника:

  • 6 гранатометов РПГ-22;
  • 18 осколочных гранат;
  • 2 кумулятивные противотанковые гранаты;
  • 6 гранатометных выстрелов ВОГ различных модификаций.

Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось совместно с пиротехнической группой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.


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