Рядом с Северодонецком СБУ обнаружила тайник боевиков с гранатометами и боеприпасами

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон с оружием и гранатами. В 2014 году в этом месте находились позиции российско-террористических группировок.

Тайник был расположен в лесной полосе близ поселка Старая Краснянка Северодонецкого района.

Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника:

6 гранатометов РПГ-22;

18 осколочных гранат;

2 кумулятивные противотанковые гранаты;

6 гранатометных выстрелов ВОГ различных модификаций.

Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось совместно с пиротехнической группой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.