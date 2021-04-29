Рядом с Северодонецком СБУ обнаружила тайник боевиков с гранатометами и боеприпасами

Рядом с Северодонецком СБУ обнаружила тайник боевиков с гранатометами и боеприпасамиВчера, 17:40
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области схрон с оружием и гранатами. В 2014 году в этом месте находились позиции российско-террористических группировок.
Тайник был расположен в лесной полосе близ поселка Старая Краснянка Северодонецкого района.
Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника:
- 6 гранатометов РПГ-22;
- 18 осколочных гранат;
- 2 кумулятивные противотанковые гранаты;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ различных модификаций.
Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось совместно с пиротехнической группой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.