Плательщики Луганской области перечислили в бюджеты всех уровней более 1,2 млрд гривень НДФЛ

Совместно с бизнесом налоговая служба Луганской области обеспечивает положительную динамику поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Евгений Жердев.

По его словам, в январе - апреле 2021 в бюджеты всех уровней поступило 1,239 млрд гривень налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 177,7 млн гривень больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Местные бюджеты получили 925,6 млн гривень НДФЛ, что превышает показатели января - апреля 2020 года на 134.5 млн гривень. В государственный бюджет за четыре месяца текущего года мобилизовано 313,5 млн грвень НДФЛ.

«Наполнение местных бюджетов находится на постоянном контроле в налоговой службе Луганской области, поскольку от этого во многом зависит стабильность и устойчивость всей финансовой системы региона, - отметил Евгений Жердев. - Важно, что территориальные громаді наибольшую долю налоговых поступлений получают именно за счет НДФЛ. Эти средства идут на развитие собственной социально-экономической сферы».

Он подчеркнул, что в последние годы налоговики отмечают рост налоговой культуры плательщиков и соблюдения ими требований законодательства. В целом темпы роста поступлений в местные бюджеты свидетельствуют об эффективности разъяснительных и информационно-коммуникационных мероприятий, которые проводит налоговая служба совместно с активом громад относительно декларирования наемного труда и своевременной уплаты НДФЛ.