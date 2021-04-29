Украинских журналистов и правозащитников просят воздержаться от поездок в Беларусь из-за угроз и непредсказуемости

Украинских журналистов и правозащитников просят воздержаться от поездок в Беларусь из-за угроз и непредсказуемостиВчера, 18:20
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывают украинских журналистов, представителей правозащитных организаций и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь.
Также министры осудили нарушение властями Республики Беларусь прав и свобод представителей медиасферы.
Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства культурной и информационной политики.
«Продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси.
Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире.
Учитывая угрозу и непредсказуемость действий властей Беларуси призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну.
Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека» — говорится в заявлении распространенном сегодня, 25 мая.