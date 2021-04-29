В Луганской области 1553 человека приняли участие в ЗНО по английскому языку - троих выгнали за нарушение правил

Сегодня состоялось внешнее независимое оценивание по английскому языку. В Луганской области было создано восемь пунктов проведения ЗНО по этому предмету: два в Старобельске и шесть в Северодонецке.

Для участия в ЗНО по английскому языку зарегистрировалось 1839 человек, из них 1553 приняли участие в тестировании - 84,4% от общего количества.

По результатам проведения общего контроля при технологическом перерыве двое участников были лишены права продолжать работу с тестовыми заданиями из-за наличия телефонов с наушниками. Еще одного участника лишили права продолжать работу в связи с использованием им мобильного телефона за пределами аудитории.

Тест ЗНО по английскому языку состоял из 59 заданий, на выполнение которых было отведено 150 минут. При условии правильного выполнения всех задач можно набрать 72 тестовых балла. Правильные ответы будут опубликованы 26 мая.

Результат выполнения задач всего теста будет засчитываться как государственная итоговая аттестация по английскому языку (по выбору выпускника) для учащихся, изучавших предмет на профильном уровне.

Результаты ЗНО по английскому языку будут опубликованы в персональных кабинетах участников 18 июня. Одновременно учреждения общего среднего образования получат результаты государственной итоговой аттестации своих выпускников.

Напомним, что те, кто не смог принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение пяти дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии.

Дополнительную сессию ЗНО по английскому языку проведут 1 июля.