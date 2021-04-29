В Севастополе вместо сепаратистской «Ополченочки» показали кино о героях АТО

В центральном кинотеатре оккупированного Севастополя вместо пропагандистского фильма «Ополченочка» показали кино о героях АТО. Об этом сообщает «Остров» со ссылкой на зрителей кинопоказа.

«Вчера по вине ГАУКС «Севастополь Кино» (руководитель Гарнега Дмитрий Анатольевич) был сорван показ кинофильма «Ополченочка», презентуемого творческим коллективом из Луганска в рамках кинофестиваля «Золотой витязь». Событие происходило, но не состоялось, в кинотеатре «Москва» при большом стечении народа», — пожаловался очевидец.

По его словам, «в начале демонстрации, вместо объявленного фильма начался показ украинской киноленты о героях АТО и только вмешательство Романа Разума остановило эту провокацию. Ошибочка вышла, сказали нам работники кинотеатра. Каково? Стыдно за наш город и перед кинематографистами ЛНР», — отмечает он.

Позже СМИ оккупированного Севастополя уточнили, что вместе фильма про «Ополченочку» зрителям предложили посмотреть «Позывной «Бандерс», рассказывающий о борьбе Украины против российского вторжения на Донбасс. Зрители, которых в зале собралось не более 100 человек, начали роптать. После этого показ украинского фильма был прекращен, и запущена анонсированная лента «луганских кинематографистов». Однако, приключения «Ополченочки» на этом не закончились. «Кинопроектор оказался неисправным. Кинофильм шел с таким отвратительным качеством, что Р.Разум сам вынужден был прекратить показ и извиниться перед зрителями. Ему только что и осталось, что анонсировать еще один киносеанс, намеченный на утро следующего дня, но теперь… в кинотеатре «Моряк» на Северной стороне Севастополя», — рассказали севастопольские журналисты.

Президент кинофорума «Золотой витязь», в рамках которого пытались показать сепаратистскую агитку, объяснил ситуацию так: «Авторы до последнего дня и часа не присылали свою ссылку фильма. Мои помощники, которые занимаются подбором программы и закачкой фильмов из интернета, скачали его. Оказалось, что это не тот фильм».

Как сообщалось ранее, в Москве отказались показывать в кинотеатрах пропагандистский фильм «Ополченочка», снятый на тему войны на оккупированном Донбассе.

Фильм «Ополченочка» был снят якобы кинематографистами «ЛНР». Местные пропагандисты назвали его «грандиозным культурным продуктом». Премьерный показ состоялся в Донецке 13 мая 2019 года. Накануне премьеры вокруг «Ополченочки» разгорелся скандал. Заместитель командира танкового полка НВФ «ДНР» Светлана Дрюк с позывным «Ветерок» перешла на сторону украинской армии. В свою бытность боевиком незаконных вооруженных формирований она стала прообразом главной героини данного фильма. Ее называли «народным героем Новороссии».