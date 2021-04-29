Укрпочта переходит на наземное сообщение с Беларусью - отправления могут задерживаться

Укрпочта продолжает доставлять отправления в направлении Беларуси с Украиной. Доставка посылок будет происходить наземным автотранспортом.

Компания не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи с принятым 25 мая решением правительства о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министерство инфраструктуры.

Укрпочта также позволит «Белпочте» отправлять посылки украинским клиентам. Ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 000 посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.

Кроме того, Укрпочта обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом. И также продолжит выполнение совместного проекта с Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующим транспортировки части отправлений для Молдовы и Беларуси.

Из-за изменения способа доставки возможные изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь.

Информацию о сроках доставки можно получить на сайте Укрпочты.