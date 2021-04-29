В Кабмине планируют за 3 года выплатить задолженность по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО

Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Проект документа для обсуждения опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Проект постановления касается переселенцев, а также лиц, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ, зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на подконтрольной украинской власти территории.

В предлагаемом порядке предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошлый период, в том числе начисленные во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда.

В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация постановления потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года. Данный расчет проведен по пенсионерам, которым осуществляются пенсионные выплаты.

«Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд грн невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые не находятся на учете на территории, подконтрольной украинской власти. В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах», – отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.