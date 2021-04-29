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Жители Луганской области за день отдали мошенникам 300 тысяч гривень

Сегодня, 12:30 citynews.net.ua | Напечатать

Мошенники под видом работников банка, врачей, продавцов и покупателей в Интернете снова обманули жителей Луганской области.

Около 300 тыс грн потеряли доверчивые граждане, поверив в возможность дать взятку или отправив деньги неизвестным людям в виде предоплаты за товары.

«Вас приветствует работник банка! Ваша карта заблокирована! Сообщите реквизиты для разблокирования»- именно такое такую ​​информацию услышали жительницы Счастьенского района от собеседников по телефону. Женщины не колеблясь сообщили незнакомцам конфиденциальные данные и потеряли почти 40 тыс грн.

«Ваша дочь и внук попали в ДТП. Они госпитализированы в больницу. Срочно необходимы деньги на лечение »- пенсионерки из г.. Северодонецк, после услышанного, передали почти 80 тыс грн незнакомцу, который пришел за деньгами к женщинам домой.

Две жительницы. Северодонецк разместили объявление о продаже товара на сайте «OLX», но не только не продали товар, но и открыли доступ к своему банковскому счету мошенникам. Обладательницам объявлений прислали ссылку на фейковый ресурс, где необходимо ввести реквизиты карты для получения оплаты. Женщины ввели конфиденциальные данные и лишились около 5000 грн.

Купила несуществующий товар, получила недействительный номер накладной и в итоге потеряла около 3 тыс грн жительница Счастьенского района. Женщина договорилась о покупке товара с владельцем объявления на сайте «OLX», отправила предоплату и стала жертвой мошенников.

Житель Северодонецка договорился с неизвестным о покупке автомобильных шин, объявления о продаже которых нашел в Интернете. Для оплаты северодончанин оформил кредит «Оплата частями» на сумму почти 4 тыс грн, но товар так и не получил.

Внесла 10 600 грн в качестве предоплаты за мобильный телефон в соцсети «Instagram», но заказ так и не получила жительница. Лисичанска.

Мошенническая схема «Обещаю трудоустроить» сработала в Северодонецк. «Работодатель» объяснил женщине, что суть заработка состоит в получении определенных процентов от оформления кредитов, а впоследствии деньги возвращаются для их закрытия. Женщина по указаниям незнакомца оформила 4 кредита на сумму 40 тыс грн, которые в дальнейшем перечислила на различные банковские счета.

Перечислил незнакомцам почти 20 тыс грн за пригонка авто из Европы житель Северодонецк, но в итоге машину так и не получил, а связь с владельцем объявления в Интернете отсутствует.

Полицейские раз предостерегают граждан быть максимально осторожными при общении с незнакомцами и совершении покупок или продажи товара в Интернете!


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