Российско-оккупационные войска обстреляли жилые дома в Донецкой области

Очередное преступление против мирных жителей Украины было зафиксировано 24 мая в 18.15, когда российские террористы обстреляли из противотанкового ракетного комплекса жилые дома в Донецкой области.

Обстрел был произведен из пригорода Горловки - шахты 6,7. В этом районе с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив «Северный», вторая - в жилой дом, в населенном пункте Северное. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал, однако домохозяйства получили серьезные повреждения.

Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в решении агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.

Обстрел со стороны российских оккупантов направлен на провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины открыть огонь с последующим их обвинением в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ.

Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировали обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщили СММ ОБСЕ.