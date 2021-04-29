За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19 и 17 смертей

За 24 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений 17 больных (по данным за выходные), 150 человек выздоровели.

Продолжают лечиться 1904 больных, из них в условиях стационаров 397 больных. В том числе в палатах интенсивной терапии 38, подключено к аппаратам ИВЛ 12 больных.

Всего с начала пандемии в Луганской области коронавирус выявили у 25856 заболевших, от осложнений умерли 870 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 2608 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 854 больных, умерли 249 человек, выздоровели 17504 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19, за последние сутки выявили в Киеве - 402, Львовской - 214, Запорожской - 206, Киевской - 170 и Днепропетровской - 168 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2 186 463 человек, из них выздоровели 1 975 064 человека, умерли 49 685 человек.