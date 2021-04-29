В Луганской области налоговая ликвидировала преступную схему на 88 млн гривень

Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Луганской области совместно с следственным управлением Главного управления ДФС выявлена и прекращена схема введения в оборот нереальных товаров/услуг неизвестного происхождения.

об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Установлено, что группой лиц с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования была реализована схема формирования искусственного налогового кредита для предприятий реального сектора экономики путем подмены номенклатуры товаров. Сумма ущерба, нанесенного за счет функционирования указанной схемы, составила более 88 млн гривень.

В настоящее время указанные факты отрабатываются следственным управлением Главного управления ДФС в Луганской области в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.



