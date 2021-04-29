» » В Луганской области налоговая ликвидировала преступную схему на 88 млн гривень

В Луганской области налоговая ликвидировала преступную схему на 88 млн гривень

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Луганской области совместно с следственным управлением Главного управления ДФС выявлена и прекращена схема введения в оборот нереальных товаров/услуг неизвестного происхождения.

об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Установлено, что группой лиц с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования была реализована схема формирования искусственного налогового кредита для предприятий реального сектора экономики путем подмены номенклатуры товаров. Сумма ущерба, нанесенного за счет функционирования указанной схемы, составила более 88 млн гривень.

В настоящее время указанные факты отрабатываются следственным управлением Главного управления ДФС в Луганской области в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:16

В Луганской области 1553 человека приняли участие в ЗНО по английскому языку - троих выгнали за нарушение правил

Сегодня, 15:15

В Севастополе вместо сепаратистской «Ополченочки» показали кино о героях АТО

Сегодня, 15:01

Укрпочта переходит на наземное сообщение с Беларусью - отправления могут задерживаться

Сегодня, 13:58

В Кабмине планируют за 3 года выплатить задолженность по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО

Сегодня, 12:30

Жители Луганской области за день отдали мошенникам 300 тысяч гривень

Сегодня, 10:34

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Сегодня, 10:26

Российско-оккупационные войска обстреляли жилые дома в Донецкой области

Сегодня, 10:11

За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19 и 17 смертей

Сегодня, 10:01

В Луганской области налоговая ликвидировала преступную схему на 88 млн гривень

Вчера, 17:56

На ЗНО по немецкому, французскому и испанскому языкам в Луганской области пришло 4 человека

Вчера, 16:40

В оккупированной части Луганской области несколько городов остались без воды

Вчера, 15:24

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

Новости Украины:

Сегодня, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

Вчера, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

17-05-2021, 14:50

В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

17-05-2021, 12:17

Apple TV 4K – обзор возможностей

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В Луганской области налоговая ликвидировала преступную схему на 88 млн гривень