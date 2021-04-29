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На ЗНО по немецкому, французскому и испанскому языкам в Луганской области пришло 4 человека

Сегодня, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 24 мая, состоялось внешнее независимое оценивание по иностранным (немецкому, французскому, испанскому) языкам.

В Луганской области был создан один пункт проведения ЗНО по иностранным языкам, расположенный в Северодонецке и рассчитанный на три аудитории.

Для успешного функционирования пункта привлечено 10 педагогических работников.

Допуск участников начался в 09:50 и продолжался до 10:50. При пропуске медицинские работники проводили термометрию и визуальный осмотр участников на предмет выявления признаков острых респираторных заболеваний. Ни одного участника с признаками ОРЗ не обнаружено. Началось тестирование в 11:00.

Для участия в этом ЗНО зарегистрировались шесть человек, из них четверо приняли участие в тестировании - два участника проходили тест по французскому языку, по одному - немецкому и испанскому языкам.

Тест состоял из 59 заданий пяти (в французском языке - трех) форм, на выполнение которых участникам было отведено 150 минут. При условии правильного выполнения всех заданий они смогут набрать 72 балла. Правильные ответы будут опубликованы 25 мая.

Результат выполнения задач всего теста будет использоваться во время приема в учреждения высшего образования Украины.

Следует отметить, что результат выполнения задач № 1-16 части «Понимание речи на слух (аудирование)», №17-32 части «Чтение», №39-43, №49-53 части «Использование языка» и № 59 части «письмо» может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по немецкому, французскому, испанскому языку (по выбору выпускника) для учащихся, изучавших предмет на уровне стандарта.

Результат выполнения задач всего теста будет засчитываться как государственная итоговая аттестация по иностранному языку (по выбору выпускника) для учащихся, изучавших предмет на профильном уровне.

Результаты ВНО по иностранным языкам будут опубликованы в персональных кабинетах участников 18 июня. Одновременно учреждения общего среднего образования получат результаты государственной итоговой аттестации своих выпускников.

Участники тестирования, не принявшие участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение пяти дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО. Дополнительная сессия состоится: немецкий язык - 2 июля, французский язык - 6 июля, испанский язык - 5 июля.

Напоминаем, что 25 мая состоится ЗНО по английскому языку, для участия в котором зарегистрировались 1839 участников. Пункты проведения ЗНО по английскому языку созданы в Северодонецке и Старобельске.


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На ЗНО по немецкому, французскому и испанскому языкам в Луганской области пришло 4 человека » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня