В оккупированной части Луганской области несколько городов остались без воды

В оккупированных районах Луганской области очередной порыв на магистральном водоводе оставил без водоснабжения Ровеньки и части Должанского района.

Это не первая авария на этом водогоне — с момента оккупации износ магистрального водогона составил около 80% и порыва на нем происходят несколько раз в месяц.

В этот раз 24 мая при заполнении водовода после проведения ремонтных работ произошел очередной порыв магистрального водовода диаметром 800 мм «Молодогвардейская насосная станция 3-го подъема — Ровеньки», вследствие чего оккупантам не удалось возобновить водоснабжение Ровеньков и населенных пунктов Свердловского района.

Аварийная бригада приступила к ликвидации аварии, завершить ремонт водовода планируется к вечеру сегодняшнего дня.

Также сегодня водоснабжение Должанска, Молодогвардейска и части Суходольска прекращено из-за аварии на Новосветловском магистральном водоводе диаметром 800 мм.