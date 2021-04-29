В Луганской области полицейские выявили мини-нарколабораторию

Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ совместно с сотрудниками Северодонецкого управления полиции в ходе проведения санкционированного обыска в доме 38-летнего жителя Северодонецка обнаружили мини лабораторию по выращиванию конопли и готовый к употреблению каннабис.

Во время обыска у мужчины изъято специальное устройство (гроубокс) предназначенный для выращивания растений в домашних условиях.

Кроме того, были обнаружены и изъяты растения конопли, каннабис весом около 500 г и три устройства для его курения. Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

После объявления о подозрении в совершении уголовного преступления, следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения.