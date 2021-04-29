Украина предложила изменить план разминирования в Луганской и Донецкой областях

Украина на переговорах об урегулировании российской агрессии в Луганской и Донецкой областях 19 мая выступила с новой инициативой в разминировании региона.

Как заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом», украинская сторона предлагает объединить в одну дорожную карту 19 ранее утвержденных участков к разминированию и участки объектов инфраструктуры.

«В декабре 2019 года на саммите лидеров нормандского формата в Париже договорились в 19 участках разминирования. Большинство из них — рядом с КПВВ. Также они касаются объектов критической инфраструктуры, например, тех же кладбищ, которых 86 на линии разграничения.

Кроме того, есть заминированные участки, которые задействованы в ремонтах объектов газо-, водо- и электроснабжения. И чтобы ремонтные бригады могли выехать на них в случае повреждения, предварительно работают саперы, разминируют эти территории.

Типичный пример: необходимо восстановить газораспределительную станцию ​​в Марьинке, от которой зависит 20 тысяч человек, который без газа живут с 2015 года. Мы провели анализ — и оказывается, большинство этих объектов инфраструктуры находятся как раз на участках разминирования» — заявил Арестович.

По его словам российская сторона в ТКГ взяла паузу, чтоб обдумать вопрос.

Чем поможет разминированию очередная псевдо-договоренность с невыполнившими ни одного обещания российским террористами, Арестович не объяснил.