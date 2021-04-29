Хозяйственный суд Луганской области 21 мая открыл новое дело о банкротстве Алчевского металлургического комбината, входящего в корпорацию ИСД. Об этом пишет finbalance со ссылкой на материалы дела.

Инициатор процедуры банкротства — компания Эридиус с кредиторскими требованиями на сумму 4,9 млн грн.

Новое дело о банкротстве Алчевского меткобината суд открыл после того, как 13 мая Восточный апелляционный хозсуд отменил предыдущее решение Луганского хозсуда от 12 августа 2019 год о признании комбината банкротом.

Это уже третье возобновление дела о банкротстве Алчевского меткобината. В 2018 году Луганский хозсуд открывал производство по делу о банкротстве комбината. Тогда инициатором банкротства была фирма Электропостачзбут, долг меткомбината перед которой составил 4,8 млн грн. Однако Восточный апелляционный хозсуд отменил это решение в декабре 2018 года, а Верховный Суд в апреле 2019 года оставил его без изменений.

ПАО «Днепровский металлургический комбинат» также подавало заявление в рамках дела № 905 / 2199/20 об открытии процедуры банкротства корпорации ИСД.

15.01.2020 Хозсуд Луганской области открыл производство по делу № 913 / 720/20 о банкротстве ОАО «Алчевский коксохимический завод».

Это предприятие тоже входит в корпорацию «ИСД», находится на оккупированной Россией части Донбасса.

Согласно судебным материалам, инициатор процедуры банкротства ПАО «Алчевский коксохимический завод» — упомянутая компания Indumet S.A. (Люксембург).

В общей сложности, кредиторы в судебном порядке заявляли о долгах Алчевского меткомбината на сумму 125 млрд грн.

В декабре 2017 года ИСД заявила о потере контроля над Алчевским меткомбинатом, находящимся на оккупированной части Донбасса.