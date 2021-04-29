В оккупированном российскими террористами Славяносербске три человека подорвались на растяжке

В оккупированном российскими террористами Славяносербске три человека подорвались на растяжкеСегодня, 11:59
В районе оккупированного российскими террористами Славяносербска решившая отдохнуть у реки компания подорвалась на «растяжке», оставленной боевиками.
Трагедия произошла и-за хаотичного минирования российскими террористами оккупированной территории Луганской области.
Как сообщили в МЧС сепаратистов, в результате взрыва три мирных жителя получили ранения из-за детонации взрывного устройстве на берегу Северского Донца в районе оккупированного поселка Славяносербск.
Пострадавшие госпитализированы в отделение интенсивной терапии Луганской клинической больницы, где им оказывается медицинская помощь.