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В Старобельске прошел рок-фестиваль «С востока до запада»

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

22 мая в Старобельске состоялся областной рок-фестиваль «С востока до запада», лайн-ап которого составили группы «Stone road», «Ізобара-тор», «Реставратор», «Конец июля», «Parallel», «Two Bus», «Vерхня межа», «Принцип меньшего зла», всего 13 групп из Луганской, Харьковской и Черновицкой областей. Хедлайнерами фестиваля стали «ТНМК» и «Жадан и Собаки».

Начался Rock-Fest на литературной площадке «Дикое поле», где презентовали свое творчество Олег Сенцов, Артем Полежака и Екатерина Калитко.

 

Также нафестивале работали выставка мото- и кастом-техники «Байкер Street», на которой были представлены более 100 участников, креативные локации, которые презентовали туристический потенциал и историю Луганской области.

 

К организаторам и гостям фестиваля с приветственным письмом обратился Министр культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко: «Донбасс - это неотъемлемая часть Украины и поэтому проект «Украинский Восток» является особенно актуальным. Мы стоим того чтобы жить в единой и свободной Украине от востока до запада».

Открывая фестиваль Сергей Жадан подчеркнул: «Мы делали этот фестиваль, чтобы дать стране сигнал, украинский восток начинается здесь, на Луганщине».

Соорганизаторам и звездам фестиваля: группам «ТНМК», «Жадан и собаки», лично Сергею Жадану, сообществу байкеров Старобельщины «СТБ» и ведущему Александру Сердюку, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил Благодарственные письма облгосадминистрации.

 


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