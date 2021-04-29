Лаборатории на выходных: за 2 дня в Луганской области выявили 56 новых случаев COVID-19

За 22 и 23 мая в Луганской области выявлено 56 новых заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом умерли 2 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 25800 заболевших COVID-19. Осложнения после коронавируса унесли жизни 853 жителей области.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1334 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6999 человек, умерли 68 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской - 190, Николаевской - 151, Киеве - 125, Харьковской - 101 и Киевской - 75 областях.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 2 183 855 случаев COVID-19, выздоровели 1 957 560, умерли 49 436 человек.

С 24 февраля против коронавируса SARS CoV 2 в стране привито 978 352 человека. Полностью иммунизированы, получив обе дозы вакцины, - 75 787 человек.

23 мая первую дозу вакцины получила 321 человек, вторую дозу - 1004 человека.