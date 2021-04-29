23 мая российские террористы 6 раз обстреливали позиции ВСУ в Донецкой области, в том числе из запрещенных минскими соглашениями тяжелых минометов.

В районе Авдеевки боевики обстреливали украинских военных из запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов калибром 120 мм, а у населенного пункта Новгородское - из минометов калибром 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Гранитное и Светлодарск террористы вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Старогнатовка боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела украинский военный получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь на подавление.