Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Пасечника, Пушилина и пропагандистов РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, решение о которых СНБО принял 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

К указу прилагается список граждан в основном России, Грузии, Беларуси . В нем, среди прочих, — глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, главарь боевиков ДНР Денис Пушилин и главарь боевиков ЛНР Леонид Пасечник. В рамках санкций против них будут также заблокированы интернет-ресурсы российских террористов и оккупантов.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Среди заблокированных ресурсов как пропагандстские сайты, так и сайты так называемых «органов власти» АР Крым и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Против многих лиц из списка, в том числе указанных выше, санкции вводятся бессрочно.

Также опубликован список из 138 юридических лиц, против которых вводятся санкции.

Среди них российская телекомпания НТВ, Первый канал, ВГТРК, телекомпания Звезда, агентство Россия Today и прочие.Их активы должны быть заблокированы, лицензии аннулированы, вещание прекращено, также будут заблокированы сайты подсанкционных компаний.