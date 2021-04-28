Национальная паралимпийская сборная Украины по плаванию сегодня завоевала 17 медалей

Национальная паралимпийская сборная Украины по плаванию снова ставит рекорды: 17 медалей в один день соревнований и 67 высоких наград целом, среди которых 21 золотая, 26 серебряных и 20 бронзовых.

Об этом сообщает пресс-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Уже второй день подряд Украина - на первым месте по общему количеству наград и второму - по золотым. Украинская команда только 2 золотые медали уступает лидеру этого дня - команде Италии, и опережает ближайших соперников на 4 медали в общем количестве наград. Также сегодня в активе паралимпийской сборной - 1 рекорд Европы.

В пятый день соревнований украинскими спортсменами было добыто 17 медалей чемпионата Европы, среди них - 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Обладателями золотых медалей стали:

Крипак Максим - 100 м баттерфляй

Трусов Андрей - 50 м баттерфляй. У Андрея - рекорд Европы

Мерешко Елизавета - 100 м на брассом и 50 м вольным стилем

Серебряные награды завоевали:

🥈Сербин Михаил - 100 м вольным стилем

🥈Пиддубна Марина - 100 м вольным стилем

🥈Крайник Василий - 200 м комплексным плаванием

🥈Богодайко Евгений - 50 м баттерфляй

🥈Веракса Максим - 100 м вольным стилем

🥈Савцова Виктория - 50 м вольным стилем

Бронзовые медали завоевали:

🥉Коль Антон - 50 м на спине

🥉Комаров Александр - 50 м вольным стилем

🥉Ткачук Екатерина - 100 м вольным стилем

🥉Стеценко Анна - 50 м вольным стилем

🥉Дубров Денис - 50 м вольным стилем

🥉Гаращенко Кирилл - 50 м вольным стилем

Напомним, что следить ЭФИР за соревнованиями и болеть за национальной паралимпийской сборной команды Украины по плаванию можно на официальной фейсбук-странице Национального комитета спорта инвалидов Украины .