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Национальная паралимпийская сборная Украины по плаванию сегодня завоевала 17 медалей

Вчера, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

Национальная паралимпийская сборная Украины по плаванию снова ставит рекорды: 17 медалей в один день соревнований и 67 высоких наград целом, среди которых 21 золотая, 26 серебряных и 20 бронзовых.

Об этом сообщает пресс-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Уже второй день подряд Украина - на первым месте по общему количеству наград и второму - по золотым. Украинская команда только 2 золотые медали уступает лидеру этого дня - команде Италии, и опережает ближайших соперников на 4 медали в общем количестве наград. Также сегодня в активе паралимпийской сборной - 1 рекорд Европы.
В пятый день соревнований украинскими спортсменами было добыто 17 медалей чемпионата Европы, среди них - 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Обладателями золотых медалей стали:

  • Крипак Максим - 100 м баттерфляй
  • Трусов Андрей - 50 м баттерфляй. У Андрея - рекорд Европы
  • Мерешко Елизавета - 100 м на брассом и 50 м вольным стилем

Серебряные награды завоевали:

  • 🥈Сербин Михаил - 100 м вольным стилем
  • 🥈Пиддубна Марина - 100 м вольным стилем
  • 🥈Крайник Василий - 200 м комплексным плаванием
  • 🥈Богодайко Евгений - 50 м баттерфляй
  • 🥈Веракса Максим - 100 м вольным стилем
  • 🥈Савцова Виктория - 50 м вольным стилем

Бронзовые медали завоевали:

  • 🥉Коль Антон - 50 м на спине
  • 🥉Комаров Александр - 50 м вольным стилем
  • 🥉Ткачук Екатерина - 100 м вольным стилем
  • 🥉Стеценко Анна - 50 м вольным стилем
  • 🥉Дубров Денис - 50 м вольным стилем
  • 🥉Гаращенко Кирилл - 50 м вольным стилем

Напомним, что следить ЭФИР за соревнованиями и болеть за национальной паралимпийской сборной команды Украины по плаванию можно на официальной фейсбук-странице Национального комитета спорта инвалидов Украины

 


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