СБУ задержала в Хмельницком террориста из Луганска

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой области прекратили деятельность агента российских спецслужб. Он также в 2014-2016 годах был активным участником НЗФ так называемой «ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.

Агента задержали во время съемки колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины для передачи информации российским спецслужбам.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.