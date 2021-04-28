В Сватово мужчина нашел гранатометный выстрел ВОГ-25

Вчера, 20 мая, в Сватовский райотдел полиции обратился 54-летний местный житель, который несколько дней назад нашел предмет, внешне похожий на боеприпас и принес его домой.

Опасным предметом оказалась граната из подствольного гранатомета «ВОГ-25». Боеприпас был изъят и обезврежен гуманитарной пиротехнической службой ДСНС в Луганской области.

Полицейские раз напоминают гражданам, что согласно ч. 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Полиция призывает жителей сдавать оружие и боеприпасы, которые незаконно хранятся, в подразделения разрешительной системы и территориальных органов полиции по месту жительства.

Добровольно выдав незарегистрированное оружие, боеприпасы, граждане не только освобождаются от ответственности за незаконное хранение оружия, но и имеют возможность оформить добровольно выданное оружие в личную собственность.