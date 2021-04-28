Кулеба: Встреча Зеленского и Путина может состояться при одном условии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться при одном условии. Однако конкретных дедлайнов по датам пока нет.

Как он заявил в беседе на радио «Новое время», встреча состоится только при условии, что на саммите будут обсуждаться Крым и Донбасс.

«Мы публично озвучили, чего хотим мы, они озвучили, чего хотят они. Есть серьёзные противоположные подходы к этой встрече, но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России всё решает Владимир Путин и встречаться нужно с ним… Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», — сказал он.

«Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина, — ред.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», — заявил Кулеба.

Напомним, на вчерашней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти либо на Донбассе, либо на нейтральной территории.