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Россия измененила в правила пересечения границы для жителей оккупированных Луганска и Донецка

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

Теперь жители ОРДЛО с российскими паспортами на погранпункте должны документально подтвердить, что относятся к категориям из распоряжений правительства РФ, которым разрешено выезжать за пределы этой страны. При этом на временно неконтролируемом участке границы Украины с Россией группировка «ДНР» не вводила ограничения для въезда россиян.

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей при въезде в Россию с краткосрочным визитом (до трех дней) и не следующие в другие субъекты РФ, могут не сдавать ПЦР-тесты на коронавирус и не соблюдать самоизоляцию.

Граждане России могут выехать из РФ не только к супругу, детям, родителям, но и к родным брату, сестре, бабушке, дедушке и внукам. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий проживание родного человека за пределами РФ и документы, подтверждающие родство.

Пересечь границу РФ можно в случае смерти близкого родственника (супруги, родителя, ребенка, родного брата и родной сестры, дедушки, бабушки, внука, усыновителя, усыновленного) при предъявлении копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства.

Также право на выезд из РФ получили граждане России, у которых есть недвижимость за пределами Российской Федерации. На границе необходимо предъявить документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного государства, в которое осуществляется выезд.



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