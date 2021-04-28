В Луганской области открыли фотовыставку об Украине и НАТО

20 мая в районе проведения ООС, начала работу информационно-познавательная выставка о результатах сотрудничества Украины с НАТО. Экспозицию представляют в нескольких населенных пунктах Луганской области.

В частности, ее смогли посетить и осмотреть персонал и пациенты военного мобильного госпиталя в Северодонецке, а также и курсанты-первокурсники, обучающиеся в Луганском государственном университете внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко.

Сама выставка небольшая, но информативная. На фотографиях посетители могут ознакомиться с результатами работы в Украине программы НАТО «Наука ради мира и безопасности», проекты, которые работают под эгидой Агентства НАТО по поддержке и поставки, участие украинских военных в совместных учениях под эгидой Альянса и тому подобное.

Представительница Министерства обороны Украины майор Ярослава Зорина, которая является куратором этой инициативы, рассказывает, что выставка экспонировалась уже в нескольких прифронтовых городах в районе проведения ООС.

- На днях мы перевезем выставку в один из прифронтовых городов Донецкой области по приглашению местной ВЦА. Кроме того, есть несколько приглашений и от учебных заведений, расположенных в прифронтовых районах. Люди хотят знать больше о нашем основного стратегического партнера и те программы, которые реализуются нашей страной и Альянсом, - говорит она.

Выставка фотографий и плакатов по вопросам как военного, так и невоенного сотрудничества между Украиной и НАТО разработана специалистами Министерства обороны Украины, в частности, экспертной группой политики военных связей с общественностью Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций, при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине.