В Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19

За 20 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 25686 заболевших коронавирусом, от осложнений умерли 848 человека.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4984 новых случая заболеваний COVID-19. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1785 человек; умерли - 202; выздоровели - 12845 человека;

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 453, Донецкой - 408, Днепропетровской - 405, Запорожской - 354 и Киевской - 348 областях.

Всего за все время пандемии в Украине: заболело - 2175382 человек; выздоровели - 1929039 лица; летальных исходов - 49 101; проведения ПЦР-тестов - 9970045.