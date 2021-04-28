20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 09:28
20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой области.
Недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Вблизи Павлополя российские террористы дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку поселков Шумы и Гнутово российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Песков - из стрелкового оружия.
Потерь среди подразделений ВСУ нет, украинские военные открывали ответный огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Песков боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В пригороде населенного пункта Водяное российские террористы вели обстрел из гранатометов.