20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой области.

Недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Павлополя российские террористы дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку поселков Шумы и Гнутово российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Песков - из стрелкового оружия.

Потерь среди подразделений ВСУ нет, украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде населенного пункта Водяное российские террористы вели обстрел из гранатометов.