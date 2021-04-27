Кабмин изменил условия для получения жилищных субсидий в Украине - новые суммы депозитов и учет доходов

Кабмин изменил условия для получения жилищных субсидий в Украине - новые суммы депозитов и учет доходовСегодня, 17:00
Украинское правительство приняло решение об уточнении изменений в условиях назначения жилищных субсидий, предложенных Министерством социальной политики.
Постановление Кабинета Министров позволит назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. Домохозяйств).
Решением Правительства предусмотрено:
- Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подают отчет ДФС общей суммой, и пока отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов.
- Увеличить до 100 тыс. гривень сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56 750 гривень).
- Не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (в основном это приватизация жилья), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследство).
Домохозяйствам, в которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии.
Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам в автоматическом режиме будет приниматься органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий (наличие в собственности жилых помещений, транспортных средств, депозитных счетов и прочее).
Таким образом, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
- предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме)
- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица) (необходимо подтвердить место фактического проживания)
- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (необходимо актуализировать сведения о непроживания отдельных лиц по месту регистрации).
Постановлением предусматривается применение ее норм с 1 мая 2021 года.