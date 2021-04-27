Зеленский: Решение вопроса войны и деоккупации украинских территорий остается приоритетом

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение вопроса войны и деоккупации украинских территорий остается для него приоритетом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Вчера была встреча - снова в видеоформате - Трехсторонней контактной группы. Постоянно встречаются, несмотря на COVID-19. Вчера встречались и наконец договорились об открытии КПВВ. Это очень важно», - сказал Президент Украины во время пресс-конференции.

Глава государства отметил, что вопрос открытия КПВВ на линии разграничения имеет большое значение с гуманитарной точки зрения.

Президент напомнил, что в прошлом году также удалось договориться о прекращении огня, благодаря чему шесть-семь месяцев ситуация в Донбассе была стабильной - в десять раз уменьшилось количество обстрелов, ранений и смертей украинских защитников.

Владимир Зеленский также отметил, что из-за пандемии коронавируса осложнилось продвижения к встрече лидеров стран - участниц Нормандского формата.

Однако, по словам Главы государства, взаимодействие в нормандской формате продолжается. В частности Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макрона и в формате видеоконференции - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Чувствую их поддержку, но считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение. Считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по РФ», - отметил Президент Украины.

Он отметил, что это связано, в частности, экономической ситуацией и давлением внутри их стран, в частности со стороны бизнеса, из-за введения санкций.

«Но пока я знаю, что они поддерживают Украину. Сейчас есть согласованные кластеры о прекращении войны. Эти кластеры согласованы между Германией и Францией, но нет согласования с российской стороной», - сообщил глава государства.