Вопросы деоккупации Донбасса могут быть вынесены на национальный референдум - Зеленский

Вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе могут быть вынесены на национальный референдум. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции, — передает корреспондент «ОстроВа».

«Что касается государственного референдума, то я считаю, что сегодня это должно быть самым главным вопросом, которые есть у нас. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов — А, В, С, — мы про это говорили — прекращение войны и возврат наших временно оккупированных территорий, мы представим обществу именно референдум с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают остальные планы», — сказал президент.