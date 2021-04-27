Профессору ВНУ им. В. Даля назначена пожизненная государственная стипендия

Указом Президента Украины Владимира Зеленского № 194/2021 пожизненную государственную стипендию как выдающемуся деятелю науки назначено профессору кафедры химической инженерии и экологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Марату Гликину.

Марат Гликин - доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, председатель диссертационного совета по защите кандидатских диссертационных работ в ВНУ им. В. Даля.

Стипендиат является автором двух монографий, более 700 научных публикаций, из них 24 авторских свидетельства, более 30 патентов и более 25 научных публикаций, входящих в наукометрической базы Scopus.