Благодаря ПРООН и ДТЭК в Счастье отремонтировали детскую поликлинику

19 мая в Счастье состоялось торжественное открытие обновленной детской поликлиники. Капитальный ремонт ее помещения состоялся благодаря реализации совместного проекта ПРООН и компании ДТЭК «Платформа общественного здоровья: Развитие многостороннего партнерства для общественной безопасности и социальной сплоченности громады города Счастье»

Счастьенская детская поликлиника обслуживает почти 2500 детей в возрасте до 17 лет. С ноября 2020 года в ее помещении длился капитальный ремонт. За это время полностью отремонтировали кабинеты врачей-педиатров, прививочный кабинет, холл, санитарные комнаты. А еще - обустроили систему отопления, водоснабжения и водоотведения, провели электромонтажные работы.

Руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтяну отметил, что реконструкция детской поликлиники является результатом деятельности местной рабочей группы по общественной безопасности и социальной сплоченности, которая объединила представителей общественности, власти, правоохранительных органов и инициативных местных жителей в определении приоритетов развития общества и первоочередных потребностей города.

«Мы поздравляем громаду Счастья, которая объединила усилия и ресурсы для восстановления местной детской поликлиники. Это для нас очередной пример эффективности рабочих групп по общественной безопасности и социальной сплоченности, который нужно реплицировать и на другие населенные пункты восточной Украины, а со временем - и на всю территорию страны. Создание публичных общественных платформ для определения проблем и перспектив развития громад, как синергетического инструмента преодоления последствий вооруженного конфликта остается одним из важных приоритетов нашей Программы, и я рад сегодня видеть положительные результаты деятельности местной рабочей группы вживую», - добавил Виктор Мунтяну.

Кабинеты врачей оборудованы современной мебелью и медицинским оборудованием. Врач-педиатр Людмила Пшеничная в восторге от новых условий работы: «В обновленной поликлинике будем работать с удовольствием. Раньше мы принимали детей в помещении, совсем для этого не приспособленном. А сейчас все совсем по-другому: кабинеты максимально удобные и оборудованы всем необходимым. Что сказать - нравится здесь и врачам, и нашим пациентам».

«Этот проект не совсем обычный: это действительно платформа общественного здоровья. Здесь врачи будут работать с семьями, которые попали в сложную жизненную ситуацию, подростками, беременными женщинами. Более того, в поликлинике будет работать «Школа ответственных пап» и «Школа молодых родителей». Благодаря таким инициативам есть возможность не только обеспечить общество качественным помещением, но и привлечь к просветительским мероприятиям в сфере здравоохранения», - отметила Ольга Корж, главный врач Новоайдарского центра первичной медико-санитарной помощи.