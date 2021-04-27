Оккупировавшие Луганск террористы продолжают лгать о ситуации вокруг КПВВ в Луганске

Российские террористы, оккупировавшие Луганск, продолжают блокировать открытие КПВВ в Счастье и Золотом. При этом после заседаний ТКГ они скатились до откровенной лжи - якобы Украинская сторона не дает гарантии безопасности. При этом и в апреле и в мае представители Украины подтвердили гарантии безопасности. Также как и в ноябре прошлого года. когда было запланировано открытие.

19 мая во время консультаций ТКГ в формате видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ «Счастье» и «Золотой».

Координатор Гуманитарного подгруппы Посол Т.Фриш подтвердил свою готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия.

В то же время в группировке «ЛНР» отрицают, что на переговорах Трехсторонней контактной группе стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» на неподконтрольной территории Луганщины. Об этом заявила Ольга Кобцева, которая занимается вопросами обмена пленными при группировке «ЛНР».

По ее данным, гуманитарная рабочая группа все еще сосредоточена на устранении препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья. При этом Кобцева ссылается на слова специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау.