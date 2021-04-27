Громады Луганской области получили 152 млн гривен единого налога

В течение января-апреля 2021 от «упрощенцев» Луганской области в местные бюджеты поступило 151 700 000 гривень.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, основная часть поступлений единого налога, а это 88,4 млн гривень, уплачена физическими лицами — предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения.

Юридические лица — плательщики единого налога III группы перечислили в местную казну 11,7 млн гривень, сельскохозяйственные товаропроизводители — 51,6 млн гривень.

По сравнению с показателями января-апреля 2020 поступления единого налога увеличились на 17,4 млн гривень или на 13%.

Напомним, в целом за январь–апрель 2021 в местные бюджеты Луганщины поступило 1 млрд 270 700 000 гривень налогов, сборов, других платежей.



