Громады Луганской области получили 152 млн гривен единого налога

Громады Луганской области получили 152 млн гривен единого налогаСегодня, 11:00
В течение января-апреля 2021 от «упрощенцев» Луганской области в местные бюджеты поступило 151 700 000 гривень.
Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, основная часть поступлений единого налога, а это 88,4 млн гривень, уплачена физическими лицами — предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения.
Юридические лица — плательщики единого налога III группы перечислили в местную казну 11,7 млн гривень, сельскохозяйственные товаропроизводители — 51,6 млн гривень.
По сравнению с показателями января-апреля 2020 поступления единого налога увеличились на 17,4 млн гривень или на 13%.
Напомним, в целом за январь–апрель 2021 в местные бюджеты Луганщины поступило 1 млрд 270 700 000 гривень налогов, сборов, других платежей.