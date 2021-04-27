Луганская прокуратура отстояла в апелляционном суде приговор северодонецкому депутату-педофилу

Луганская областная прокуратура отстояла в суде апелляционной инстанции наказание в виде 15 лет лишения свободы бывшему депутату Северодонецкого городского совета за изнасилование несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращения несовершеннолетних (ч. 3, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 1, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

В резонансном деле сторона обвинения доказала, что бывший депутат горсовета протяжении 2006-2012 годов систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних. Под предлогом просмотра кино, мультфильмов и других развлечений он приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и прибегал к сексуальному насилию.

В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов развратных и насильственных действий в отношении 6 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая молодая пострадавшая была родной племянницей осужденного.

В течение 5 лет мужчина скрывался от правоохранительных органов в Киеве по документам своего умершего в Российской Федерации брата. В апреле 2017 года мужчину задержали.

19 июня 2020 Северодонецким городским судом Луганской области, который тщательно исследовал материалы, заслушал потерпевших и согласился с позицией стороны обвинения, бывший депутат был осужден на максимально возможный срок лишения свободы за указанные преступления.

Не признавая вину и не соглашаясь с назначенным наказанием, обвиняемый и его защитники подали апелляционные жалобы.

Во время пересмотра дела в Луганском апелляционном суде областная прокуратура опровергла аргументы стороны защиты, доказала законность и обоснованность назначенного наказания. Суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Сейчас приговор суда вступил в законную силу.

Осужденный в дальнейшем будет направлены в учреждение отбывания наказаний для исполнения судебного решения. В период рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций он находился под стражей в Старобельском следственном изоляторе.