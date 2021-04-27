Трое школьников из Луганской области стали победителями конкурса «Читай-Пиши» от БФ Сергея Жадана

Почти 500 школьников Луганской, Донецкой и Харьковской областей в возрасте 10-17 лет приняли участие в конкурсе рецензий на произведения украинских авторов «Читай-Пиши» . Больше всего работ было из Донецкой области.

Кроме количества работ, организаторы - БФ Сергея Жадана , BaraBooka, Украинский институт книги и издательство Vivat - отмечают, что из года в год работы становятся все лучше, дети более основательно подходят к выбору тем и анализа произведений, а постоянные участники и участницы фактически весь год готовятся к подаче заявок.

Победителями стали школьники из Харькова, Константиновки, поселка Приволье (Донецкая область) и поселка Зориковка (Луганская область). Они рецензировали книги Сергея Гридина «Отчаянные: повесть-детектив», Сергея Бута «Письма с того света», а также Ани Хромовой «Космические агенты против сырного монстра» и Илариона Павлюка «Я вижу, вас интересует тьма».

Оценивало работы жюри конкурса: Сергей Жадан, Андрей Курков, Анна Улюра, Ирина Славинская, Анастасия Музыченко, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Таня Стус, Галина Ткачук, Маша Сердюк.

Победительниц и победителей определяли в возрастных категориях 10-13 и 14-17 лет, в двух номинациях: текстовые и видеорецензии. Главным подарком станет летнее путешествие в Харьков, где школьники смогут познакомиться с различными профессиональными и культурными средами, что особенно ценно будет для будущих выпускников. Кроме того, они получат сертификаты на книги от нынешнего соорганизатора конкурса - издательства Vivat, и полезные гаджеты: планшеты (1 места), смарт-часы и наборы для видеоблогинга (2-3 места). Но самое главное - лучшие текстовые работы участников будут опубликованы на страницах журнала «Одноклассник» и на сайте BaraBooka.

Первые места заняли:

текстовые рецензии

Никита Любченко из Константиновки, Донецкая (11 лет) о книге «Отчаянные: повесть-детектив» Сергея Гридина и Михаил Мерзляков из Харькова (15 лет) о «Письма с того света» Сергея Бута;

видеорецензии

Екатерина Дырдина из поселка Приволье, Донецкая (10 лет) о «Космические агенты против сырного монстра» Ани Хромовой и Иванна Рубан из поселка Зориковка, Луганщина (16 лет) с рецензией на книгу Илариона Павлюка «Я вижу, вас интересует тьма»;

В топе тем, с которыми работали участники конкурса - собственный жизненный опыт, мистические сюжеты и война на востоке Украины.

Среди авторов, которых в этом году больше всего рецензировали конкурсанты - Андрей Кокотюха, Саша Дерманский, Сергей Гридин, Андрей Бачинский, Оксана Лущевская, Марьяна и Тарас Прохасько, Мария Сердюк, Леся Воронина, Сергей Жадан, Зирка Мензатюк, Галина Вдовиченко, Ирен Роздобудько и другие современные украинские авторки и автори.

«В школах на Востоке Украины, как в целом и по всей стране, - все держится на учителях. И с одной стороны это хорошо, потому что свидетельствует о том, что система дает возможность что-то делать, работать, реализовываться. И там, где есть заинтересованные и увлеченные своим делом учителя, появляются новые активности, формируются пространства и сообщества с детей, а иногда и родителей.

А с другой - плохо, потому что это показывает, что наша образовательная система очень уязвима. Там, где мы имеем пассивных и не заинтересованных учителей, дети имеют гораздо меньше возможностей для получения качественных знаний, развития, выхода за пределы своих возможностей. В любом случае, все держится на учителях, если они активны, действенные и готовы работать», - говорит писатель и соорганизатор конкурса Сергей Жадан.

Полный список победителей конкурса:

Текстовые рецензии (10-13 лет)

Любченко Никита, Константиновка (Донецкая область), рецензировал книгу «Отчаянные: повесть-детектив» Сергея Гридина;



Анастасия Соха, с.Можнякивка (Луганская область), рецензировала книгу «Эко-истории для моих маленьких друзей» Богдана Красавцева;



Жаданова Анна, пгт.Нижнее (Луганская область), рецензировала книгу «Интернат» Сергея Жадана;



Текстовые рецензии (14-17 лет)

Михаил Мерзляков, г.Харьков, рецензировал книгу «Письма с того света» Сергея Бута;

Евгений Казаков, с.Рогань (Харьковская область), рецензировал книгу «Ворошиловград» Сергея Жадана;

Игорь Бобулич, Краматорск (Донецкая область), рецензировал книгу «Anarchy in the UKR» Сергея Жадана;

Видеорецензии (10-13 лет)

Екатерина Дырдин, с.Привилля (Донецкая область), рецензировала книгу «Космические агенты против сырного монстра» Ани Хромовой;

Дарья Исаева, смт.Очертино (Донецкая область), рецензировала книгу «Тайна казацкого клада» Андрей Кокотюха;

Бьянка Чалая, м.Билицьке (Донецкая область), рецензировала книгу «Танец чугайстыра» Саши Дерманского;



Видеорецензии (14-17 лет)