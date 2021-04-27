За 19 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 123 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 25630 заболевших коронавирусом, от осложнений умерли 843 человека.

В Украине за 19 мая выявлено 5165 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений - 203, выздоровели 16748 человек.

Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявили в Днепропетровской области - 489, Киеве - 433, Харьковской - 429, Запорожской - 311 и Киевской - 295 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2 170 398 человек, из них 1 916 194 выздоровели от COVID, а 48 899 человек - умерли.