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Как будет проходить ЗНО-2021 в Луганской области: подвоз учащихся и места в общежитии для жителей оккупированных районов

Сегодня, 18:34 citynews.net.ua | Напечатать

Основная сессия ЗНО в 2021 году пройдет с 21 мая по 15 июня, а дополнительная - с 29 июня по 14 июля.

По информации Донецкого регионального центра оценивания качества образования, для участия в ЗНО зарегистрировано 5793 участника из Луганской области.
Как сообщил директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк. среди зарегистрированных: 3346 - выпускники учреждений общего среднего образования, 995 - выпускники учреждений профессионального и профессионально-технического образования, 697 - выпускники учреждений перед высшими образования, 755 - выпускники прошлых лет.

Проведение ЗНО в Луганской области обеспечивают 33 пункта тестирования, расположенные в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске, Рубежном, Беловодске, Новоайдаре, Сватово и Станице Луганской.

1805 педагогических работников, прошедших обучение и получивших сертификаты, будут привлечены к проведению внешнего независимого оценивания.

Всем им предложено пройти бесплатную и добровольную вакцинацию от COVID-19.

Для безопасного проведения ВНО по соблюдению противоэпидемических требований Департаментом образования и науки облгосадминистрации приобретены и распределены дезинфицирующие и защитные средства. На это из государственного бюджета выделено 294 тыс. гривень.
Для выпускников учреждений общего среднего образования, проживающих за пределами базовых округов, организован подвоз их в пункты проведения ЗНО и в обратном направлении.

Юрий Стецюк акцентировал - одним из главных вопросов является создание условий для участников ЗНО, которые проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории.

По данным управления образования ОГА, в учреждениях общего среднего образования Луганской области экстерном и дистанционной формам учатся 292 ученика 11 классов, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории.

Для таких выпускников созданы условия для беспрепятственного пересечения КПВВ. Факт участия во внешнем независимом оценивании указанные участники могут подтвердить посредством предоставления скан-копий сертификатов и приглашений-пропусков.
Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации от 27 апреля 2021 № 281, выпускникам 2021 из оккупированных районов Луганской области при необходимости предоставляются места для временного проживания на время прохождения ими ЗНО.

В Северодонецке также функционировать 2 пункта проверки заданий ЗНО открытой формы с развернутым ответом по математике, украинскому языку и литературе.

Для обеспечения функционирования этих пунктов привлечены 150 педагогических работников.


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Как будет проходить ЗНО-2021 в Луганской области: подвоз учащихся и места в общежитии для жителей оккупированных районов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня