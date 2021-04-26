Премьер-министерка Республики Эстония посетила КПВВ в Станице Луганской и Счастье

Вчера, 18 мая, премьер-министерка Эстонской Республики Кая Каллас, Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонской Республики господин Каймо Кууск посетили район проведения ООС.

Сопровождали гостей Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев и председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

В ходе поездки в Луганскую область, делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ «Станица Луганская», который в дальнейшем планируется модернизировать.

Во время брифинга Премьер-министерка Эстонской Республики Кая Каллас отметила, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в контексте длительной вооруженной агрессии РФ.

«Мы все партнеры и друзья Украины и должны положить конец боевым действиям. Вместе с международными партнерами мы работали для того, чтобы сделать конкретные шаги и защитить Украину. Россия должна знать цену и последствия своей агрессии. Я присутствую здесь, чтобы сказать: мы стоим рядом с вами. Семь лет с начала агрессии и столько, сколько в этом будет необходимость мы будем помогать. Безопасность Украины - это безопасность Европы. Я поражена, на каком уровне вы готовы защищать своих граждан и о них заботиться», - заявила Кая Каллас.

«Границы Украины будут признаны на международном уровне, а это значит, что Луганск - это Украина, Донецк - Украина и Крым - это Украина»! - подчеркнула она.

Также Кая Каллас рассказала, что Эстония поддерживает несколько проектов, направленных на повышение благосостояния школьников и обеспечения равных возможностей в сфере образования на Донбассе и оказания гуманитарной помощи малообеспеченным семьям. Кроме того, эстонская сторона предоставляет финансовую помощь для поддержки украинских территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и лесному фонду, который в прошлом году пострадал от масштабных пожаров.

Во время визита на КПВВ «Станица Луганская» Кая Каллас также сообщила о намерениях Эстонии помочь в восстановлении лесов Луганщины, уничтоженных в прошлогодних пожарах, а именно - профинансировать приобретение около 70 000 саженцев. По этому поводу делегация с воздуха осмотрела последствия лесных пожаров на Луганщине.

Также иностранная делегация осмотрела инфраструктуру КПВВ «Счастье» и ознакомилась с работой и возможностями ЦНАП.

В завершение визита и в знак солидарности с украинским народом и для восстановления лесного фонда, потерпевшего крупных пожаров, пани Каллас, вице-премьер Алексей Резников и председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай высадили три саженца можжевельника.