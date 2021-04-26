За 18 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 25507 заболевших коронавирусом, от осложнений умерли 838 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 5138 случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 227 больных, выздоровели 17102 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали во вторник в Харьковской области - 567, Киеве - 477, Днепропетровской - 457, Донецкой - 336 и Киевской - 336 областях.