18 мая на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

18 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских террористов.

В Донецкой области неподалеку населенного пункта Пески российские боевики дважды открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенных пунктов Светлодарск и Зайцево оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки украинских военных обстреляли из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - с подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди подразделений украинской армии нет.