В Северодонецке ребенок пострадал при взрыве сигнального патрона

Сегодня, около 17 часов, на спец линию «102» поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Энергетиков произошел взрыв, в результате которого 9-летняя девочка получила травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке других лиц, так как по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, оперативники и эксперты-взрывотехники. Проведение первоочередных действий курирует руководство ГУНП в Луганской области.

Уже найдены еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и ​​на скамейке.

В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, проживающие в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадала девочка их нашла.

Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города, у нее диагностирована рассечение брови.