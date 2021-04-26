» » В Северодонецке ребенок пострадал при взрыве сигнального патрона

В Северодонецке ребенок пострадал при взрыве сигнального патрона

Вчера, 18:19 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, около 17 часов, на спец линию «102» поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Энергетиков произошел взрыв, в результате которого 9-летняя девочка получила травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке других лиц, так как по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, оперативники и эксперты-взрывотехники. Проведение первоочередных действий курирует руководство ГУНП в Луганской области.

Уже найдены еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и ​​на скамейке.
В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, проживающие в этом же дворе, на помойке и спрятали их в кустах, а пострадала девочка их нашла.

Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города, у нее диагностирована рассечение брови.

 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:34

Как будет проходить ЗНО-2021 в Луганской области: подвоз учащихся и места в общежитии для жителей оккупированных районов

Сегодня, 18:04

ГБР закончило следствие по подделке отчетов о тушении пожаров в Луганской области

Сегодня, 14:48

DRC-DDG предлагает ранты до $5000 для бизнеса на сохранение рабочих мест в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 12:29

Предприятия Луганской области с начала года погасили 21,5 миллиона гривень налогового долга

Сегодня, 11:41

Жители оккупированных районов смогут бесплатно получить прививки от COVID-19 на КПВВ в Счастье и Новотроицком

Сегодня, 10:01

Премьер-министерка Республики Эстония посетила КПВВ в Станице Луганской и Счастье

Сегодня, 09:44

За 18 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:38

18 мая на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Вчера, 18:19

В Северодонецке ребенок пострадал при взрыве сигнального патрона

Вчера, 18:05

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова

Вчера, 17:19

Верховая Рада уволила Владислава Криклия с поста министра инфраструктуры. Степанов и Петрашко на очереди

Вчера, 16:34

ГБР подозревает майора полиции в попытке завладеть квартирой пенсионера в Мариуполе

Новости Украины:

17-05-2021, 14:50

В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

17-05-2021, 12:17

Apple TV 4K – обзор возможностей

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

29-04-2021, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В Северодонецке ребенок пострадал при взрыве найденного сигнального патрона