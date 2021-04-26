Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

«За» отставку министра охраны здоровья проголосовали 292 нардепа. Представление на увольнение Степанова с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступая с трибуны, Шмыгаль назвал основной причиной такой инициативы — медленный прогресс с прививкой и поставками вакцин в Украине.

Сам Степанов в выступлении отметил, что темпы вакцинации не устраивают и его самого, но министр считает, что в условиях сопротивления антивакцинаторив и неконструктивной критики политиков его команда сделала все возможное.

Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий отчитался, что комитет на своем заседании 17 мая рекомендовал нардепам определяться самым при голосовании в зале, что депутаты и сделали.